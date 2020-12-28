شكرا لقرائتكم خبر عن محمود كهربا يختار طاهر محمد طاهر نسر مباراة الأهلى أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار نجم الأهلي محمود كهربا، زميله طاهر محمد طاهر للفوز بلقب نسر مباراة الأهلى والاتحاد، وقد تعرض طاهر للإصابة خلال مباراة الاتحاد السكندري التى انتهت بالفوز برباعية نظيفة حيث تم نقله لأحد المستشفيات القريبة من الملعب لعمل أشعة وفحوصات للاطمئنان عليه ومعرفة حجم الإصابة.

وكتب النادى الأهلى عبر حسابه بموقع تويتر سؤالا حول نسر المباراة اليوم ، قائلاً:"نسر المباراة هو؟" ليرد محمود كهربا:"طاهر محمد طاهر" كما دون إيموشن قلب.



الاهلى عبر تويتر وكهربا يرد

وحقق النادى الأهلى فوزا كبيرا على الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على معلب الأهلى والسلام، والمؤجلة من الأسبوع الثالث من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأحرز محمود كهربا الهدف الأول فى الدقيقة 18 بعد تمريرة من طاهر محمد طاهر، وأضاف حسين الشحات الهدف الثانى فى الدقيقة 48 بعد تمريرة رائعة من على معلول، وسجل محمد شريف الهدف الثالث فى الدقيقة 60 بعد تمريرة حسين الشحات، ليختتم أكرم توفيق أهداف الاهلى فى الدقيقة 85 بعد تمريرة على معلول.

بهذا الفوز اعتلى نادى الأهلى صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، فيما بقى نادى الاتحاد عند النقطة الرابعة فى المركز الرابع عشر.