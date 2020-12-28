أخبار الأهلى اليوم الاثنين 28 / 12 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الاثنين 28 / 12 / 2020 الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها فوز الأهلي الكبير على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة، وفشل صفقة شراء جاستون سيرينو جناح صن داونز الجنوب إفريقي.

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري، والتى جمعتهما فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة للدورى المصري، فى منتهى الأهمية مع فريق كبير وجهاز فنى على مستوى عال، وعن الفارق بين مباراة اليوم ومباراة نصف نهائى كأس مصر الماضية، موضحاً أن مباريات الكأس مختلفة عن مباريات الدورى ولها مناخ معين. وقال عبد الحفيظ، فى تصريحات لاستوديو قناة أون تايم سبورتس: "علينا غلق صفحة مباراة الاتحاد من أجل التحضير لمباراة وادى دجلة بسبب أدائه المختلف، وهو فريق على مستوى عال وهو ما يجعل المباراة صعبة".

أكد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، أن نادى الاتحاد السكندرى لديه مدرب مميز وقوى ولعب بالطريقة التى ذاكرناها، فى المباراة التى انتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث بالدورى. وقال بيتسو موسيمانى، فى المؤتمر الصحفى بعد المباراة: "الاتحاد لديه مدرب مميز وقوى وخاض اللقاء بالطريقة التى تدربنا عليها، والمباراة كانت أشبه بحلبة الملاكمة، وحافظنا على تركيزنا وطاقتنا لأن مواجهة الاتحاد صعبة جدا بدنيا وكأنها مباراة ملاكمة ولكن العاصفة بتهدى ومن هنا نستطيع تحقيق أهدافنا.. واستغللنا تقدمهم وترك المساحات خلفهم".

حقق النادى الأهلى فوزا كبيرا على الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على معلب الأهلى والسلام، والمؤجلة من الأسبوع الثالث من مسابقة الدورى المصرى الممتاز. أحرز محمود كهربا الهدف الأول فى الدقيقة 18 بعد تمريرة من طاهر محمد طاهر، وأضاف حسين الشحات الهدف الثانى فى الدقيقة 48 بعد تمريرة رائعة من على معلول، وسجل محمد شريف الهدف الثالث فى الدقيقة 60 بعد تمريرة حسين الشحات، ليختتم أكرم توفيق أهداف الاهلى فى الدقيقة 85 بعد تمريرة على معلول.

أعلن فريق صن داونز الجنوب أفريقي عن فشل صفقة انتقال لاعبه جاستون سيرينو إلى النادى الأهلى فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وكشف نادى صن داونز الجنوب أفريقي، عبر موقعه الرسمي، عن إغلاق باب التفاوض مع النادى الأهلى على التعاقد مع جاستون سيرينو، بسبب قلة المقابل المادى المعروض لضم اللاعب. وأكد النادى عبر بيانه استمرار العلاقات الطيبة بين باتريس موتسيبي رئيس صن داونز ومحمود الخطيب رئيس الأهلى، بصرف النظر عن توقف المفاوضات بين الجانبين لانتقال اللاعب جاستون سيرينو إلى القلعة الحمراء. الأهلي يبحث الخطة البديلة بعد فشل صفقة سيرينو يبدأ مسئولو النادى الأهلى إعادة ترتيب أوراقهم بشأن الصفقات المزمع إبرامها فى الانتقالات الشتوية القادمة، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية ومباراتى السوبر المصرى والأفريقي، بعد فشل صفقة شراء الأوروجويانى جاستون سيرينو جناح صن داونز الجنوب إفريقي، بسبب مغالاة إدارة ناديه فى مطالبهم المالية. ويضع مسئولو النادى الأهلى خطة بديلة لتدعيم هجوم النسور الحمر بعد فشل صفقة سيرينو، التى كانت الخيار الأول للجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، وكانت تضع لجنة التخطيط بالأهلى بالاتفاق مع الجهاز الفنى أكثر من خطة بديلة للسير عليها حال فشل صفقة سيرينو.

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