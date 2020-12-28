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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتائج مباريات اليوم في الدوري المصري

سيطرت النتائج الإيجابية على مباريات الدوري المصري، اليوم الاثنين 28 /12/ 2020 ضمن منافسات الجولة الثالثة بعدما حقق الأهلى فوزا كبيرا على منافسه الاتحاد السكندري برباعية نظيفة باستاد الأهلى والسلام، بينما استعاد الزمالك انتصاراته بالفوز على سموحة بثنائية نظيفة على ملعب برج االعرب.

الاهلى 4 – 0 الاتحاد السكندري

تفوق الأهلى على زعيم الثغر برباعية ليعتلى صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط بعد الفوز على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة من 3 انتصارات متتالية، فيما بقى زعيم الثغرعند النقطة الرابعة فى المركز الرابع عشر. بترتيب جدول الدوري.

سجل محمود كهربا الهدف الأول فى الدقيقة 18 بعد تمريرة من طاهر محمد طاهر، وأضاف حسين الشحات الهدف الثانى فى الدقيقة 48 بعد تمريرة رائعة من على معلول، وسجل محمد شريف الهدف الثالث فى الدقيقة 60 بعد تمريرة حسين الشحات، ليختتم أكرم توفيق أهداف الاهلى فى الدقيقة 85 بعد تمريرة على معلول.

الزمالك 2 – 0 سموحة

استعاد الزمالك ذاكرة الانتصارات بعد الفوز على سموحة، بهدفين نظيفين، سجلهما أشرف بن شرقي وأحمد أبو الفتوح، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم بالجولة الثالثة، بملعب ببرج العرب.