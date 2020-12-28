حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 28 / 12 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 28 / 12 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الزمالك يهزم سموحة بثنائية فى ليلة تألق بن شرقى وفتوح. الزمالك يهزم سموحة بثنائية فى ليلة تألق بن شرقى وفتوح.. فيديو الأهلي يبحث الخطة البديلة بعد فشل صفقة سيرينو مران منفرد للمثلوثى وعبد المجيد بعد مباراة الزمالك وسموحة عودة فخر الدين بن يوسف لقائمة الإسماعيلى استعدادا لمواجهة أسوان مسحة طبية عاجلة لناشئى سلة الاتحاد بعد كارثة مباراة الأهلي فرجاني ساسي يرفض إجراء عمليات الإحماء فى مباراة الزمالك وسموحة.. فيديو ربيع ياسين يتجاهل إرسال تقريره حول إصابات منتخب الشباب.. والجبلاية ترفض تأجيل القرارات الأهلى يواصل الاحتفال بجائزة نادى القرن الـ 21 فى أفريقيا.. فيديو

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