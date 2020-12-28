شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو بلدية المحلة يقاطعون التدريبات اعتراضا على عدم صرف المستحقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر لاعبو بلدية المحلة عدم أداء التدريبات غدا وذلك اعتراضا علي موقف الإدارة بسبب عدم صرف المستحقات المالية وقرر اللاعبين جمع متعلقاتهم والرحيل وعدم خوض التدريبات وتقديم شكوى لاتحاد الكرة لفسخ التعاقد بسبب عدم صرف مقدمات العقود والأقساط الشهرية.

وكان بلدية المحلة قد تعادل اليوم مع الأوليمبي بهدف لمثله في الجولة السادسة بدوري القسم الثاني بينما جاءت نتائج مباريات المجموعة حيث فقد أبو قير للأسمدة بقيادة أحمد الكأس نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على الصعود لدورى الأضواء بالمجموعة الثالثة بعدما تعادل على ملعبه مع مالية كفر الزيات سلبيا ليرفع رصيده إلى 14 نقطة ، في الوقت الذى حقق فيه حرس الحدود منافسه التقليدي فوزا مهما خارج ملعبه على سبورتنج بهدفين نظيفين ليرفع رصيده إلى 11 نقطة .

وفجر كفر الشيخ كبرى مفاجآت المجموعة بالفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف بملعب الأخير وفى إطار مباريات نفس المجموعة فاز دكرنس على الرجاء بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 9 نقاط بينما تجمد رصيد أبناء مطروح عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر للمسابقة ، كما تعادل الحمام مع المنصورة بهدف لمثله، كما فاز بيلا على الجزيرة المطروحى بثلاثية نظيفة ، بينما تعادل بنى عبيد مع دمنهور بهدف لمثله .