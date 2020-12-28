شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور جيد لجهاد جريشة ورفاقه فى إدارة لقاء الأهلى والاتحاد تحكيميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المباراة – الأهلي X الاتحاد السكندري المؤجلة من الجولة الـ3 للدوري الممتاز في نسخته الـ62

النتيجة – فوز الأهلي 4/ 0

الملعب - ستاد السلام

الحكم الدولي – جهاد جريشة

المساعد الأول – محمد محمود لطفي

المساعد الثاني – سيد نافع

الحكم الرابع – هشام الفلال

ثنائي الـ " VAR" – محمد عادل - محمود ناجي.

اللياقة البدنية – (التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة -المرونة- زاوية الرؤية)

بذل الحكم جهدا بدنيا كبيرا وحاول الحكم التواجد بالمكان المناسب أغلب فترات اللقاء ولكنه أحيانا يتداخل في اللعب وطريق الكرة خلال متابعة الهجمات المرتدة

السريعة في محاوله لإيجاد زاوية رؤية مناسبة لكن هذ لم يؤثر على قراراته الفنية نظرا لخبرته.

الشخصية

ظهر جهاد جريشة بشخصية هادئة وكان أفضل حالا من ذي قبل وحاول الحكم السيطرة على اللقاء من البداية وتعامل بشكل جيد مع اللاعبين.

تطبيق القانون ( 32 مخالفة – 3 بطاقات صفراء )

كان الدولي جهاد جريشة على موعد لتقدير المخالفات الفنية والإدارية على الفريقين فتدخل بالصافرة واحتساب 32 مخالفة في تقدير جيد وكان موفقا عندما أشار

باستمرار اللعب في أكثر من التحام وتنافس عادل على الكرة طبقا للقانون كان الحكم متواجد في تقدير العقوبات الانضباطية وأشهر البطاقة الصفراء طبقا

للقانون لثنائي الأهلي على معلول ومحمد هاني في الدقيقتين 46، 86 مقابل انذار وحيد للاتحاد لـ" كريم يحيى " في الدقيقة 22 من عمر اللقاء.

المساعدين

ظهرالثنائي بيقظة وحاولوا التمركز بشكل جيد وسمحوا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة واشاروا على 6 حالات تسلل في توقيت مناسب كما تدخلوا بشكل جيد في الأخطاء القريبة منهما وتعاونوا مع الحكم في إدارة المباراة طبقا للقانون.

الحكم الرابع

لم يجد صعوبة في السيطرة على المنطقة الفنية وتعامل بشكل جيد مع الأجهزة وتعاون مع الحكم في أدارة اللقاء طبقا للقانون.





إحصائيات المباراة: 32خطأ - 4ركلات ركنية –6حالات تسلل – 3 بطاقات صفراء – 4 اهداف

الدرجات: الحكم8.3 المساعد الأول – 8.2 – المساعد الثاني – 8.2– الحكم الرابع –8.0–

ثنائي الفيديو – 8.0 - لم يكن هناك مايستدعى تدخل الكابينة خلال فعاليات اللقاء.

