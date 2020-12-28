شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأهلى يصافحون حسام عاشور فى مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبو الأهلى على مصافحة زميلهم السابق حسام عاشور فى مباراة الأهلى والاتحاد السكندري المقامة حاليا بين الفريقين باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري.

افتتح التسجيل للأهلى محمود كهربا هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 17 من عمر المباراة من هجمة مرتدة منظمة للفريق الأحمر مستغلا المساحات الواسعة في دفاعات زعيم الثغر قبل أت يضيف حسين الشحات الهدف الثانى فى الدقيقة 48.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الاتحاد السكندري المقرر لها فى السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين، والمؤجلة من منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري.

وضم تشكيل الأهلي كلا من: محمد الشناوي، محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف ، علي معلول، حمدي فتحي، أكرم توفيق، اليود يانج، محمود كهربا ومحمد شريف وطاهر طاهر.

فيما أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيل فريقه الذي سيواجه الأهلي في المباراة المقرر لها في السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين، والمؤجلة من منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري.

ضم تشكيل الاتحاد كلا من: محمد صبحي، محمود رزق، محمد عطوة، كريم يحيى، مروان عطية، أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، رزاق سيسيه، كريم ممدوح، عمار حمدي، خالد قمر.

واستعاد الأهلى فى مباراة الليلة الثلاثى المُصاب، مروان محسن ووليد سليمان وحسين الشحات والذى غاب الفترة الماضية للإصابة، حيث غاب الشحات لإجرائه جراحة فى صابع القدم، فيما غاب وليد سليمان لإصابته بكورونا ثم بآلام فى الركبة فيما غاب مروان للإصابة فى الركبة.

وعاد بيتسو موسيمانى للقيادة الفنية لفريقه فى مباراته ضد الاتحاد السكندرى بعد غياب 15 يوماً بسبب إصابته بفيروس كورونا، منذ قيادة الفريق الأحمر لآخر مرة فى مباراة المقاصة بافتتاحية الدورى ،وقاد موسيمانى الأهلى فى مباراة المقاصة يوم 13 ديسمبر الجاري، قبل أن يتعرض للإصابة بفيروس كورونا، ويتم خضوعه للعزل الصحي، حتى اكتمال شفائه من فيروس السبت.

وقاد كيفين جونسون، المدرب العام للأهلي، الفريق الأحمر فى آخر مباراتين، بدلا من موسيماني، حيث كان يقتصر دور موسيمانى على محاضرة اللاعبين قبل المباريات عن طريق خاصة الفيديو كونفرانس، من مقر العزل الصحي.

وغاب موسيمانى عن قيادة الأهلى فى الفترة الأخيرة بسبب إصابته بفيروس كورونا، وخضوعه للحجر الصحى بأحد المستشفيات قبل أن يتعافى من الإصابة بعد تحول عينته من إيجابية إلى سلبية، حيث غاب موسيمانى عن قيادة الأهلى فى مباراتى غزل المحلة بالجولة الثانية بمسابقة الدورى وعن مباراة سونيديب بطل النيجر بذهاب الدورى الرئيسى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتغلب الأهلى على المقاصة فى افتتاح الدورى ثم على غزل المحلة بالجولة الثانية ونجح فى تسجيل 6 أهداف كأقوى خط هجوم فى الدورى رغم لعب مباراتين فقط، وبواقع 3 أهداف فى كل مباراة.