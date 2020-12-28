شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سموحة: الهزيمة من الزمالك منطقية بعد الأخطاء الفردية المبكرة للاعبينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحه السكندرى أن الأخطاء الفردية المبكرة للاعبيه كلفت فريقه الهزيمة من الزمالك مشددا على أنه لا يليق بلاعبى الفريق السكندرى الوقوع فى مثل تلك الأخطاء بالمباريات ويجب تدارك ذلك بشكل كبير خلال الفترة القادمة.

وكشف أحمد سامى خلال تصريحات صحفية عن غضبه من الهزيمة بهدفين مقابل لا شئ من الزمالك فى أول عشر دقائق و الفشل فى إحراز الأهداف بالشوط الثانى وهذه أول خساره للفريق بعد 13 مباراة.

وأبدى أحمد سامى أندهاشة من هدف أحمد فتوح لاعب الزمالك ونجاحه فى الاختراق وسط لاعبي سموحة.

وفاز الزمالك على سموحة بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت باستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الثالثة للدورى، ليرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 7 نقاط في المركز الثالث بجدول المسابقة، بينما تجمد رصيد الموج الأزرق عند 5 نقاط فى المركز الثامن.