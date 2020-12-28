شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن عقب تصدر الأكثر مشاركة فى أمم أفريقيا: لمثل هذه اللحظات اجتهدنا لسنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق أحمد حسن، عميد لاعبى العالم وقائد منتخب مصر السابق عقب إعلان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن أكثر اللاعبين مشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية وتصدرها برفقة الكاميرونى ريجوبرت سونج.

وقال أحمد حسن عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "لمثل هذة اللحظات اجتهدنا لسنوات وسنوات لذلك دائما ما نترك التاريخ يتحدث".

وأبرز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رقم أحمد حسن، كابتن منتخب مصر السابق، الخاص بعدد مشاركاته فى بطولة أمم أفريقيا، والذى يتقاسمه مع الكاميروني ريجويبرت سونج. وكتب الحساب الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "اللاعبون الأكثر ظهوراً فى نسخ مختلفة لبطولة أمم أفريقيا".

وأوضح كاف في تغريدته التي يحتفي بها بالصقر أن هناك تناسقًا لا يصدق فى مسيرة الثنائي الصقر وسونج فى بطولة أمم أفريقيا فى الفترة من 1996 وحتى 2010.