شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ: أنا بعيد تماما عن الكرة المصرية ولم أتدخل فى صفقة سيرينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أنه لم يتدخل في الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة وصفقة سيرينو للنادى الأهلى المصرى، موضحًا أنه لم يتدخل في الصفقة ولم يطلب منه.

وقال تركى آل الشيخ، عبر صفحته بموقع فيس بوك: "بالنسبة لكرة القدم بما يخص داخل المملكة العربية السعودية، أنا خارج المشهد تمامًا وليس لى أي علاقة بأى نادٍ سعودى، وآخر مرة استقبلت نادى الهلال عندما حصل على كأس آسيا ولسبب معين".

وأضاف: "بالنسبة لمصر، أنا بعيد تمام عن المشهد فى الكرة بمصر، وكلمونى الكثير من الإخوان وأنا رافض أنى أدخل في أي شيء في مصر، أنا عندى نادى ألميرا في أوروبا ومركز فيه".

وأوضح: "ولكن بالنسبة أتعرض علىّ اللاعب مصطفى محمد من نادى الزمالك وأنا رافض التدخل في الصفقة وأنا لا أريد التدخل في أي صفقة، وأنا لا أريد التدخل في أي صفقة تخص الكرة في مصر".

واستطرد: "أما بالنسبة للنادى الأهلى المصرى أنا مشجع ومحب من القدم وأنا لم أتدخل في أي صفقة وهناك اليوم من يصطادون في الماء العكر ويدخلونى في صفقة سيرينو وتحويل مسار الصفقة للهلال السودانى، واسمى دائمًا يتحط في جملة مفيدة غير حقيقية".

وأشار: "أنا لم يطلب منى شيء ولو طلب منى سأساهم بمحبتى لمصر والنادى الأهلى وأتمنى أن يحقق نتائج في كأس العالم للأندية ولو طلب منى التدخل في صفقة سيرينو وأى أي صفقة أخرى لم أتأخر لحظة واحدة ولكن لم يطلب منى.. لا أتدخل في موضوع لم يطلب منى".

وأفاد: "لم يلدغ مؤمن من حجر مرتين، ولم اسمع بصفقة سيرينو إلا عن طريق الإعلام وأتمنى التوفيق للأهلى المصرى والسوداني وأن يحقق نتائج إيجابية في كأس العالم للأندية".