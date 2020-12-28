شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى بطلًا لدورى سيدات السلة بعد الفوز على سبورتنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن فريق كرة السلة بالنادي الأهلي من التتويج ببطولة دوري المرتبط سيدات لموسم 2020-2021 على حساب نادي سبورتنج، بعد تغلب الفريق الأحمر بنتيجة 84/73 على مستوى منافسات فرق المرتبط 16 سنة.

وحسم الأهلى اللقب دون انتظار نتيجة فريق السيدات خاصة أن الفريق الأحمر حقق الفوز فى 3 مباريات من إجمالى 4 مباريات يتم لعبها حيث فاز فريق المرتبط فى مباراتى الذهاب والعودة كما تغلب فريق السيدات فى مباراة الذهاب وبالتالى مباراة السيدات فى العودة تحصيل حاصل .

ونجح فريق مرتبط سيدات النادي الأهلي من الفوز على نظيره سبورتنج في إياب دور النهائي من المسابقة مساء اليوم الإثنين على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وفاز مرتبط الأهلي على نظيره سبورتنج بنتيجة 67/32 ليحسم تتويج ناديه باللقب، وتوج الأهلي بلقب دوري المرتبط للسيدات بعد الفوز في ذهاب دور النهائي على نادي سبورتنج بنتيجة 76-66 في منافسات المرتبط و84-73 في منافسات السيدات.

وفيما يخص المركز الثالث حققه فريق سموحة بعد التغلب على الشمس فى مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع.