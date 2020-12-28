شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم .. نسر الأهلى يحلق فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم شهد تحليق نسر الأهلى فى الصدارة برصيد 9 نقاط، جمعها من ثلاث انتصارات متتالية أمام المقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري، بينما حل الجونة فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط بعدما خاض 4 مباريات فاز في لقاءين، وتعادل مثلهما، وجاء الزمالك ثالثا برصيد 7 نقاط من انتصارين أمام المقاولون وسموحة وتعادل وحيد أمام بيراميدز.



ترتيب الدوري المصرى

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري كالتالى..ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

سيطرت النتائج الإيجابية على مباريات الدوري المصري اليوم الإثنين 28/12/2020 ضمن منافسات الجولة الثالثة بعدما حقق الأهلى فوزا كبيرا على منافسه الاتحاد السكندري برباعية نظيفة على استاد الأهلى والسلام، بينما استعاد الزمالك انتصاراته بالفوز على سموحة بثنائية نظيفة على ملعب برج االعرب.

تفوق الأهلى على زعيم الثغر برباعية ليعتلي صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط بعد الفوز على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة من 3 انتصارات متتالية، فيما بقى زعيم الثغرعند النقطة الرابعة فى المركز الرابع عشر. بترتيب جدول الدوري.

سجل محمود كهربا الهدف الأول فى الدقيقة 18 بعد تمريرة من طاهر محمد طاهر، وأضاف حسين الشحات الهدف الثانى فى الدقيقة 48 بعد تمريرة رائعة من على معلول، وسجل محمد شريف الهدف الثالث فى الدقيقة 60 بعد تمريرة حسين الشحات، ليختتم أكرم توفيق أهداف الاهلى فى الدقيقة 85 بعد تمريرة على معلول.

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

استعاد الزمالك ذاكرة الانتصارات بعد الفوز على سموحة بهدفين نظيفين، سجلهما أشرف بن شرقي وأحمد أبو الفتوح، في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم بالجولة الثالثة بملعب ببرج العرب.