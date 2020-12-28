أخبار الزمالك اليوم الاثنين 28/ 12/ 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك، اليوم الاثنين، الموافق 28/ 12/ 2020 العديد من الأحداث، فى مقدمتها تحقيق الفريق الأول الفوز بثنائية على سموحة، الزمالك يستعد لخطف لاباكودجو وبواليا من الأهلى فى يناير بعد فشل صفقة سيرنيو، وفرجاني ساسي يرفض إجراء عمليات الإحماء فى مباراة سموحة. الزمالك يعود للانتصارات بالدورى أمام سموحة فى ليلة تألق بن شرقى وفتوح استعاد الزمالك توازنه بالفوز على سموحة بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري خاصة بعدما تعثر الفريق الأبيض في الجولة الماضية أمام بيراميدز. فرجاني ساسي يرفض إجراء عمليات الإحماء فى مباراة الزمالك وسموحة.. فيديو رفض التونسي فرجاني ساسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إجراء عمليات الإحماء فى مباراة فريقه أمام سموحة التي انتهت بفوز الأبيض بثنائية نظيفة باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري. الزمالك وسموحة .. عبد الحليم على يحتوي غضب "أوباما" ويقبل رأسه احتوى عبد الحليم على، مدير الكرة بالزمالك، غضب يوسف أوباما لاعب الفريق الأبيض بتقبيل رأسه بعد تبديله بـ"شيكابالا" خلال مباراة سموحة التى أقيمت باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثنائية نظيفة سجلها المغربي أشرف بن شرقى وأحمد أبو الفتوح. أشرف روقا: معزولون عن أزمات الزمالك وتركيزنا فى الملعب لحصد البطولات أعرب محمد أشرف، روقا لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن سعادته بتحقيق الفوز على سموحة بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الثالثة للدورى، ليرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 7 نقاط فى المركز الثانى مؤقتا بجدول المسابقة، بينما تجمد رصيد الموج الأزرق عند 5 نقاط فى المركز الثامن. مران منفرد للمثلوثى وعبد المجيد بعد مباراة الزمالك وسموحة خاض التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لنادي الزمالك، وحسام عبد المجيد المدافع الشاب، مرانا منفردا بعد فوز الفريق الأول على سموحة، بالجولة الثالثة ببطولة الدوري الممتاز، بهدفى أشرف بن شرقي وأحمد أبو الفتوح. الزمالك يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لإنبى قرر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جيمى باتشيكو، استئناف تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، غدا الثلاثاء، دون الحصول على راحة، استعدادا لمواجهة إنبي، المقرر لها السبت المقبل، بالجولة الخامسة ببطولة الدوري الممتاز. الزمالك يستعد لخطف لاباكودجو وبواليا من الأهلى فى يناير بعد فشل صفقة سيرنيو دخل التوجولى لابا كودجو مهاجم العين الإماراتى ضمن قائمة اللاعبين المطلوبين لتدعيم صفوف فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية التى تنطلق فى يناير المقبل. وترغب إدارة الكرة فى نادى الزمالك فى دعم خط هجوم الفريق بمهاجم أجنبى سوبر، تمهيدا لرحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق للاحتراف الأوروبى، بعد المحاولات والضغوط التى يبذلها اللاعب على إدارة النادى للموافقة على احترافه.

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