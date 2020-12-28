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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اهداف مباريات اليوم في الدوري المصري

شهدت مباريات اليوم الاثنين 28 / 12/ 2020 ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري غزارة تهديقية، حيث واجه الزمالك نظيره سموحة وانتهى اللقاء بفوز الفريق الأبيض بثنائية نظيفة، ولعب الأهلى ضد الاتحاد السكندري وانتهت المباراة بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة.

وجاءت اهداف مباريات اليوم في الدوري المصري كالتالي..

الاهلى 4 – 0 الاتحاد السكندري

اعلتى النادى الأهلى صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط بعد الفوز على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة من 3 انتصارات متتالية، فيما بقى زعيم الثغرعند النقطة الرابعة فى المركز الرابع عشر بترتيب جدول الدوري.

أحرز محمود كهربا الهدف الأول فى الدقيقة 18 بعد تمريرة من طاهر محمد طاهر، وأضاف حسين الشحات الهدف الثانى فى الدقيقة 48 بعد تمريرة رائعة من على معلول، وسجل محمد شريف الهدف الثالث فى الدقيقة 60 بعد تمريرة حسين الشحات، ليختتم أكرم توفيق أهداف الاهلى فى الدقيقة 85 بعد تمريرة على معلول.

الزمالك 2 – 0 سموحة

وفاز الزمالك على سموحة بهدفين نظيفين، سجلهما أشرف بن شرقي وأحمد أبو الفتوح، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم بالجولة الثالثة على ملعب برج العرب.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، برصيد 7 نقاط جمعها من 3 مواجهات، حيث حقق الفوز في المباراة الأولى أمام المقاولون العرب بهدفين نظيفين، وتعادل بهدف لكل فريق أمام بيراميدز في الجولة الثانية، ثم حقق الفوز على سموحة بهدفين، وسجل لاعبو الأبيض 5 أهداف، واستقبلت شباكهم هدف وحيد.

فى المقابل يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 5 نقاط جمعها من 4 مباريات بعدما حقق الفوز علي وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع كل من الاتحاد السكندري وغزل المحلة بنتيجة واحدة وهي هدف لكل فريق، وخسر لأول مرة فى الموسم الحالى من الزمالك بهدفين.