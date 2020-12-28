الزمالك يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لإنبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جيمى باتشيكو، استئناف تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، غدا الثلاثاء، دون الحصول على راحة، استعدادا لمواجهة إنبي، المقرر لها السبت المقبل، بالجولة الخامسة ببطولة الدوري الممتاز.
ومن المنتظر أن يشهد تدريب الزمالك غدًا عودة طارق حامد الذى تعافى من فيروس كورونا، فضلاً عن مشاركة مصطفى محمد وفرجانى ساسى من أجل تجهيزهم لمواجهة إنبى.
وفاز الزمالك مساء اليوم على سموحة، بهدفين نظيفين، سجلهما أشرف بن شرقي وأحمد أبو الفتوح، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم بالجولة الثالثة، والذي جرى بملعب ببرج العرب.
بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى، برصيد 7 نقاط جمعها من 3 مواجهات، حيث حقق الفوز في المباراة الأولى أمام المقاولون العرب بهدفين نظيفين، وتعادل بهدف لكل فريق أمام بيراميدز في الجولة الثانية، ثم حقق الفوز على سموحة بهدفين، وسجل لاعبو الأبيض 5 أهداف، واستقبلت شباكهم هدف وحيد.
فى المقابل يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 5 نقاط جمعها من 4 مباريات بعدما حقق الفوز علي وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع كل من الاتحاد السكندري وغزل المحلة بنتيجة واحدة وهي هدف لكل فريق، وخسر لأول مرة فى الموسم الحالى من الزمالك بهدفين.
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