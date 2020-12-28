شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جيمى باتشيكو، استئناف تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، غدا الثلاثاء، دون الحصول على راحة، استعدادا لمواجهة إنبي، المقرر لها السبت المقبل، بالجولة الخامسة ببطولة الدوري الممتاز.

Zamalek ومن المنتظر أن يشهد تدريب الزمالك غدًا عودة طارق حامد الذى تعافى من فيروس كورونا، فضلاً عن مشاركة مصطفى محمد وفرجانى ساسى من أجل تجهيزهم لمواجهة إنبى.

وفاز الزمالك مساء اليوم على سموحة، بهدفين نظيفين، سجلهما أشرف بن شرقي وأحمد أبو الفتوح، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم بالجولة الثالثة، والذي جرى بملعب ببرج العرب.