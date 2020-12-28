شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: مواجهة الأهلى للنسيان وموسيمانى مدرب محترف لازم نستفيد منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام حسن، مدرب نادى الاتحاد السكندرى، أنه لم يصدر منه أى تصريح ضد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مدرب الأهلى، قبل المباراة التى جرت بينهما اليوم وانتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث من الدوري.

وقال حسام حسن، فى المؤتمر الصحفى بعد المباراة، "مباراة الأهلى للنسيان وشهدت الكثير من الأخطاء غير الطبيعية، وكل أهداف الأهلى جاءت من أخطاء من اللاعبين وكلنا نتحمل المباراة والنتيجة".

وأضاف حسام حسن، "كان من المفترض أن يتم إبلاغنا منذ فترة بمباراة الأهلى للإعداد لها، ودرست فريق إنبى 4 أيام ثم فوجئت بتغيير المباراة ومواجهة الأهلى، والمفروض مستعدين لكل المباريات ولكن ما يحدث أشبه بالاتفاق بين الأصدقاء للعب فى ملعب بالحجز وليست بطولة".

وتابع حسام حسن، "أقول للمسئولين عن الكرة المصرية لا داعى لإجراء قرعة طالما تحدث تأجيلات، ومازال هناك تخبط فى الكرة المصرية يرفعون شعار لا للتأجيل ثم يتم تأجيل مباراة بعدها بساعة.. لماذا لم يتم الرجوع إلينا كما استشاروا الأطراف الأخرى".

وشدد حسام حسن على أنه لم تصدر منه أى تصريحات ضد موسيمانى، قائلا، "أحترم جميع المدربين، وموسيمانى مدرب محترف جداً وأنا أحترمه جداً، ولا أستطيع أن أقيم أى مدرب أو فريق آخر، والمدرب الأجنبى لازم نحترمه ولازم نستفيد منه لأنه أفضل من الموجودين".

وحقق النادى الأهلى فوزا كبيرا على الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على معلب الأهلى والسلام، والمؤجلة من الأسبوع الثالث من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أحرز محمود كهربا الهدف الأول فى الدقيقة 18 بعد تمريرة من طاهر محمد طاهر، وأضاف حسين الشحات الهدف الثانى فى الدقيقة 48 بعد تمريرة رائعة من على معلول، وسجل محمد شريف الهدف الثالث فى الدقيقة 60 بعد تمريرة حسين الشحات، ليختتم أكرم توفيق أهداف الأهلى فى الدقيقة 85 بعد تمريرة على معلول.