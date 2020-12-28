شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: القائمة الكبيرة أمر إيجابى للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري، والتى جمعتهما فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة للدورى المصري، فى منتهى الأهمية مع فريق كبير وجهاز فنى على مستوى عال، وعن الفارق بين مباراة اليوم ومباراة نصف نهائى كأس مصر الماضية، موضحاً أن مباريات الكأس مختلفة عن مباريات الدورى ولها مناخ معين، كان بإمكاننا مضاعفة حصيلة الأهداف وهدف كهربا المبكر أراحنا فى المباراة.

وقال عبد الحفيظ، فى تصريحات لاستديو قناة أون تايم سبورتس، علينا غلق صفحة مباراة الاتحاد من أجل التحضير لمباراة وادى دجلة بسبب أدائه المختلف، وهو فريق على مستوى عال وهو ما يجعل المباراة صعبة".

وعن فشل صفقة جاستون سيرينو أكد أن الأمور التفاوضية لا يحب الحديث فيها لأن أوقات الصفقات تقترب وأوقات أخرى تبتعد، وهذه سمة المفاوضات ولدينا حساباتنا التى تجعلنا نأخذ خطوة إيجابية لأن القيد فى كأس العالم للأندية مرتبط بوقت معين، ولدينا مباريات دورى ولها حسابات فنية ولا أرغب فى تحديد من اقترب ومن ابتعد فى الوقت الحالي.

وشدد مدير الكرة بالأهلى على أن فريقه مقبل على بطولة أفريقيا وتلاحم المباريات وتغيير الثقافة من فريق إلى آخر يجعل من المهم أن تملك قائمة كبيرة وقوية، وإلا لن تستمر داخليا وخارجيا وهذا شيء إيجابي، وكل لاعب سيأتى وقته وتلاحم اللاعبين يفقدك بعض اللاعبين مثل أجايى والسولية وقفشة واليوم طاهر تعرض للإصابة ويجرى أشعة حاليا وأتمنى ألا تطول إصابته كثيرا.

وحقق النادى الأهلى فوزا كبيرا على الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على معلب الأهلى والسلام، والمؤجلة من الأسبوع الثالث من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أحرز محمود كهربا الهدف الأول فى الدقيقة 18 بعد تمريرة من طاهر محمد طاهر، وأضاف حسين الشحات الهدف الثانى فى الدقيقة 48 بعد تمريرة رائعة من على معلول، وسجل محمد شريف الهدف الثالث فى الدقيقة 60 بعد تمريرة حسين الشحات، ليختتم أكرم توفيق أهداف الاهلى فى الدقيقة 85 بعد تمريرة على معلول.