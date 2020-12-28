"في الكرة مافيش الكلام ده".. موسيماني يرد على إبراهيم حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

علق بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري التي قلل فيها من دور المدرب الجنوب أفريقي في انتصارات ناديه .

وقاطع إبراهيم حسن، مؤتمر توأمه حسام حسن المدير الفني لزعيم الثغر، عقب خسارة فريقه أمام الأهلي بالدوري وقال : "لو عم حارث مسك الأهلي هيكسب بطولات، موسيماني لو درب أي فريق في الدوري سيتم إقالته بعد مباراتين".

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي " مافيش في الكرة الكلام ده".

وأضاف المدرب الجنوب أفريقي " لو نظرنا إلى ما قاله فهو ينطبق على جميع الفرق الكبرى في العالم، مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ممكن أن يقال عنهم مثل هذا ".

واستطرد "ولكن ما أعرفه أن كرة القدم لا تعترف إلا بالعمل والجهد ولو كلامه منطقياً لكان الأهلي توج بأفريقيا سبع مرات على التوالي ".

وأنهى " هذا رأيه واحترمه".

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب الاتحاد السكندري برباعية نظيفة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة بالدوري.

وارتقى الأهلي لصدارة الترتيب برصيد 9 نقاط، فيما بقي الاتحاد السكندري في المركز الـ14 برصيد 4 نقاط.