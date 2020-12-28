حسام حسن: أحترم موسيماني جداً.. ومباراة الأهلي للنسيان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

عبر حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري عن احترامه لنظيره في النادي الأهلي بيتسو موسيماني بعد مواجهة الفريقين التي فاز بها الأحمر (4-0) في الدوري الممتاز.

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال حسام حسن :"أحترم موسيماني جداً، ولم أصرح بأي شيء ضده، ما يقول أنني فعلت ذلك يتسبب في إساءة لي، أكن الاحترام لكل مدرب زميل، ولا يمكن أن أقيم أي مدرب محلي أو أجنبي، وكذلك أي فريق منافس".

وخسر حسام حسن مرتين أمام بيتسو موسيماني، في نصف نهائي الكأس وفي الدوري، بينما كان شقيقه إبراهيم حسن يؤكد مراراً وتكراراً أن الجنوب إفريقي مدرب متواضع.

وأضاف حسام حسن :"يجب أن نستفاد جميعاً من أي مدير فني أجنبي يأتي إلى مصر، لأن معنى وجوده هنا أنه أفضل من جميع المدربين المتاحين، وجميعنا نحترم أي مدرب أجنبي".

وعن مواجهة الأهلي والخسارة الثقيلة قال حسام حسن :"المباراة للنسيان، لا أود تحميل الأخطاء لبعض اللاعبين، أي خطأ يحدث في المباراة أكون أنا بدايته، واليوم لعبنا ضد فريق كبير لديه مهاجمين مميزين نجحوا في استغلال الفرص، سننظر للمستقبل والمباراة المقبلة الآن".

واسترسل حسام حسن :"كنا نستعد على مدار 6 أيام لمواجهة إنبي، ثم فوجئنا بتغيير في الجدول وأننا سنواجه الأهلي، هذا أمر غير طبيعي، نحن لا نلعب في الشارع، الأفضل إلغاء قرعة الدوري وتحديد مواجهة الأهلي والزمالك بعد حسم اللقب".

وأنهى حسام حسن :"سبب التأجيل الذي يُقال دائماً هو الدواعي الأمنية، يجب أن يرد الأمن على هؤلاء، لأننا لدينا أمن قوي جداً، والمباريات تقام بدون جمهور، نعاني من التخبط في الكرة المصرية، فعندما ننظم بين الأصدقاء مباراة خماسية نستعد لها ونعرف موعدها ومكانه قبلها بأسبوع".