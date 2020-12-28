أول تعليق من الأهلي على إغلاق صفقة سيرينو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

علَّق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على إغلاق صنداونز الجنوب إفريقي مفاوضات بيع الأوروجوياني جاستون سيرينو صانع ألعاب الفريق إلى الأحمر، مشيرًا إلى أن الفوز على الاتحاد السكندري كان من الممكن مضاعفة نتيجته.

وفاز الأهلي على الاتحاد برباعية نظيفة ضمن مؤجلات الجولة الثالثة للدوري المصري، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط بالعلامة الكاملة وينفرد بالصدارة بفارق نقطة واحدة عن الجونة الوصيف ونقطتين عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" بعد المباراة: "كنا نعلم قوة الاتحاد السكندري وجهازه الفني، وكان من الممكن مضاعفة النتيجة بأرقام أكبر لولا إهدار العديد من الفرص، لكن هذه هي كرة القدم".

وأضاف: "يجب إغلاق صفحة مباراة الاتحاد السكندري، لدينا مباراة هامة يوم الجمعة المقبل أمام وادي دجلة في الدوري خاصة أنه فريق قوي ويقدم عروضًا لافتة للنظر بأسلوب مميز، ويجب الاهتمام بتلك المباراة بشكل كبير".

وعن تعطل صفقة التعاقد مع سيرينو، أكد عبدالحفيظ: "لا أحب الحديث عن الأمور التفاوضية لأنها تكون قريبة في أحيان وبعيدة في أحيان أخرى، وعلينا التركيز في المباريات المقبلة بالدوري المصري".

وأكمل: "دعونا ننتظر حتى شهر يناير لكننا في نفس الوقت نرتبط بتوقيت معين بسبب موعد قيد قائمة الفريق في كأس العالم للأندية"، حيث تقام المسابقة في قطر خلال الفترة من 1 فبراير حتى 11 من الشهر نفسه.

وكان صنداونز أعلن في بيان رسمي اليوم الإثنين غلق المفاوضات مع الأهلي بشأن سيرينو نظرا لعدم التوصل لاتفاق حول الأمور المالية لانتقال اللاعب.

وأتم مديرالكرة بالأهلي تصريحاته بالحديث عن موقف طاهر محمد طاهر بعد إصابته في لقاء الاتحاد قائلا: "يخضع اللاعب لآشعة حاليا للوقوف على حجم إصابته، لكن التشخيص المبدئي يشير إلى أن فترة غيابه ستكون قليلة".