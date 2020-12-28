إبراهيم حسن: موسيماني لو درب أي فريق سيتم إقالته بعد مباراتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قاطع إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، مؤتمر حسام حسن المدير الفني لزعيم الثغر، عقب خسارة فريقه أمام الأهلي بالدوري.

وقال إبراهيم حسن: "لو عم حارث مسك الأهلي هيكسب بطولات".

وأكمل موجها حديثه للصحفيين في المؤتمر: "لو مسكنا الأهلي هنكسب بطولات، موسيماني لو درب أي فريق في الدوري سيتم إقالته بعد مباراتين".

وأضاف: "الأهلي لم يكن جيدًا أمامنا في الكأس، وفي المباريات السابقة في الدوري، وفي دوري الأبطال".

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب الاتحاد السكندري برباعية نظيفة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة بالدوري.

وارتقى الأهلي لصدارة الترتيب برصيد 9 نقاط، فيما بقي الاتحاد السكندري في المركز الـ14 برصيد 4 نقاط.