موسيماني: مواجهتنا أمام الاتحاد كانت أشبه بلقاء ملاكمة.. وتوقعنا طريقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، أن مواجهة الاتحاد لم تكن سهلة رغم تحقيق الفوز برباعية، في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة بدوري we المصري.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:" فريق الاتحاد طريقته تحترم ولعبوا كما كنا نتوقع وليديهم مدير فني متحمس ولديه قوة فنية وشخصية ويستيطع قيادة الفريق بشكل جيد".

وأضاف:" حين تلعب أمام فريق مثل الاتحاد يجب أن تحافظ على طاقتك لانه صعب واللقاء يكون مثل مباريات الملاكمة، ويجب أن تحاول التواكب مع الشدة طوال المباراة وتكون مثل العاصفة وجاهز في أي وقت وتهدأ بعد ذلك".

وأتم:" الاتحاد فريق يستطيع التحول من الدفاع إلى الهجوم بسرعة وبشكل جيد، لعنا أمامهم في الكأس وشاهدنا مواجهتم أمام بيراميدز ولعبوا أمامنا بنفس الطريقة في الشوط الأول.

ورفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول، بعد الفوز على المقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري، وتسجيل 10 أهداف في المباريات الثلاث واستقبال هدف وحيد، ليزأر بشدة في أعلى قمة جدول الترتيب مُعلناً تمسكه بالدفاع عن لقبه.