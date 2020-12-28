"100 يوم من التألق".. هل يسير شريف "الاستثنائي" نحو لقب "مهاجم مصر الأول"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

يسير محمد شريف مهاجم الأهلي الأول مع الجنوب أفريقي بيستو موسيماني بخطى ثابتة نحو لقب "مهاجم مصر الأول" الذي ينافسه فيه زميله مصطفي محمد مهاجم نادي الزمالك.

شريف الذي حصل على المركز الثاني في قائمة هداف الدوري بعد عبدالله السعيد في موسمه الأول الذي يلعب فيه بمركز المهاجم واصل تألقه وصعد لصدارة جدول الهدافين في الدوري مقدمًا أرقامًا مميزة.

شريف الذي بدأ مشواره مع كرة القدم في جميع مراكز ما خلف المهاجم واستمر حتى الموسم قبل الماضي أسيراً في مركز الجناح انفجر مع حلمي طولان مدرب إنبي في إعارته السابقة مع النادي البترولي بعدما عدل المدرب العجوز مركزه؛ ليعيده إلى الأهلي مرة أخرى بعد أن تفوق على جميع مهاجمي الأحمر الموسم الماضي ببطولة الدوري.

وخلال 100 يوم بين إنبي والأهلي سجل شريف منذ سبتمبر الماضي وحتي ديسمبر الجاري 8 أهداف، مناصفة بين قدمه اليمني واليسري، حيث سجل اللاعب بكلتا القدمين الثمانية أهداف دون استخدام رأسه مطلقاً.

شريف الذي يجيد اللعب بكلتا القدمين بنفس الكفاءة تقريباً سجل الثمانية أهداف (في الدوري فقط) خلال 10 مباريات 7 مع إنبي و3 مع الأهلي وبمجموع دقائق 635 دقيقة وبمعدل هدف كل 89 دقيقة (أقل من مباراة).

وكان القاسم المشترك بين الثمانية أهداف، اللمسة الأخيرة من داخل منطقة الجزاء وإنهاء الهجمات بشكل صحيح، حيث سجل شريف جميع أهدافه من داخل منطقة الجزاء، من ضمنها هدف واحد فقط سجله من ضربة جزاء.

ولم يكتف شريف بالتسجيل خلال 10 مباريات، بل صنع المهاجم الشاب 4 أهداف؛ ليسهم في 12 هدفًا مع الأهلي وإنبي في أخر 100 يوم.

وفرض المهاجم الشاب نفسه بقوة منافساً لمصطفي محمد مهاجم نادي الزمالك الذي يصغره بعام واحد فقط بمركز قلب الهجوم في منتخب مصر.

وسجل شريف هدفاً لمصر في ظهوره الأول الدولي في مباراة توجو في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم 2022 بالكاميرون وهي المباراة التي شهدت وجود مهاجم الزمالك على مقاعد البدلاء.

ومع تألق شريف في مركز المهاجم، ووجود محمد صلاح في مركز الجناح الأيمن وتريزيجيه في مركز الجناح الأيسر يبقى مهاجم الأهلي مرشحاً بقوة للظفر بهذا المركز.