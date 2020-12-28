سيد عبدالحفيظ : مباراة الاتحاد كانت صعبة وتختلف عن مواجهة الكأس

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي عن المباراة التي جمعت الاهلي مع الاتحاد السكندري والتي انتهت بفوز الاهلي برباعية نظفة في الدوري.
وقال سيد عبدالحفيظ خلال تصريحات عقب المباراة، " مباراة صعبة أمام فريق محترم ولديه جهاز فني قوي مباراة اليوم تختلف عن لقاء الكأس لأنه له ظروف وضوابط معينة وهناك معايير مختلفة كهربا لو سجل هدف بدريكنا ممكن نضاعف النتيجة ".
وأضاف " اشكر اللاعبين على فصل تركيزهم بعد رحلة النيجر والدوري يوم بيوم بتتغير عندنا متش صعب قدام وادي دجلة يوم الجمعة الجاي وادي دجلة بيقدم مباريات قوية وله طريقة لعب معينة ولازم نركز ونهتم بالمباراة ".
وأردف " الأمور التفاوضية لا أحب الحديث عنها
وأتم " خوض بطولة افريقيا وضغط الدوري وكأس العالم للأندية بيخلينا نبحث عن دعم الفريق وقائمة كبيرة ويكون هناك استمرارية والتنافس حاجة ايجايبة التعامل مع اللاعبين مهم وهناك غيابات على مدار الموسم الاشعة هتبين طاهر واصابته وغيابه لن يطول والمنافسة دائما اصعب".
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