موسيماني يعلق على فوز الاهلي امام الاتحاد

تحدث موسيماني مدرب الاهلي عن فوز فريقه امام الاتحاد السكندري برباعية نظيفة في الدوري.

وقال موسيماني " في المؤتمر بنلاعب فريق صعب جدا خاصا الشوط الأول بيلعبوا بطريقة محترمة وكنا متوقعنها وعندهم مدير فني كبير ومتحمس وشخصيته قوية جدا وبيعرف يقود الفريق قدام الاتحاد لازم نحافظ على طاقته وقوتك البدنية.

واضاف "

وأكمل " زي ماتشات الملاكمة وتحاول تتواكب مع الشدة العالية في المباراة تبقى زي العاصفة وجاهز في أي وقت فريق بيلعب كويس جدا وسريع في التحولات مش أول مرة نلاعبهم وقابلناهم في الكأس وعارفين أنهم فريق قوي وشوفت مباراتهم مع بيراميدز وسموحة لعبوا بنفس خطة اللعب قولت للاعيبتي انا قلقان من الماتش وهيبقى ماتش صعب لكن احنا نجحنا نقلل من تحولاتهم ونحد من خطورتهم لعبنا الماتش بذكاء ومكناش بنروح زي مهما عايزين

وقدرنا نستغل دا ونسجل.

وأتم "بحترم فريق الاتحاد جدا يحتاجوا فقط لمزيد من الخبرة ودي اللي منحتنا الأفضلية لعبت محمد شريف 9 وانا عارف أنه جناح وحمل المباريات كتير لذلك بيتقاسم المباريات مع مروان وهنشوف هنستقر عليه محمد شريف يحتاج الصبر ويقدر يسجل أكثر من كدا كمان في الماتشات الجاية ولدينا ثقة في شريف رغم أنه مش مركزه مينفعش الحمل كله يكون على ريان وصلاح محسن محتاج خبرات في غياب مروان بعد إصابة ركبته بيان صن داونز عن سيرينيو؟ دا الوضع الحالي هعمل ايه ممكن نحتاج بديل وممكن لا محمد شريف بيقوم بالدور اللي بندور عليه وبنديله ثقة كاملة لكن لو لقينا لاعب

بمواصفات خاصة قبل كأس العالم ليه منضمهوش . محتاجين ندعم باتنين لاعيبة بمواصفات خاصة ودا الوضع المثالي بالنسبة لي محتاج لاعيبة بخصائص مميزة لو الشحات أو أفشة مش موجود ألاقي بدائل .

وواصل " فقدنا لاعيبة بسبب الكورونا وبدأوا في التعافي زي وليد وهيبداو يخشوا معانا تعليقي على كلام ابراهيم حسن؟ على رأيه وبحترمه ريال برشلونة والسيتي ممكن يتقال عليهم كدا لكن اللي اعرفه كرة القدم مش كدا لو الوضع كدت كان الأهلي حسب إفريقيا ال7 سنين اللي فاتوا مش معنى اننا الأهلي هنكسب اوتوماتيك لكن لازم تحضر للقاء وتشتغل كويس لذلك كسبنا مبالغة في مدح المنافس؟ هما فعلا فريق كويس وقوي مش ببالغ أو أجامل دي الحقيقة خروج الشحات؟ راجع من عملية واتمرن وقت قصير بنحضره الماتشات الجاية خرجته للحفاظ عليه خصوصا إنه نزل بدري بعد إصابة طاهر طاهر مش محظوظ وبيتصاب كتير لكن اكتسب ثقة وعمل ماتش كبير النهاردة قبل خروجه طالبته ياخده الثقة ويزيد بالكرة ودا اللي حصل النهاردة قبل إصابته

