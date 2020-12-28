إبراهيم حسن : " الأهلي هياخد بطولات حتى لو عم حارس بيدربه"

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، أن الأهلي يستطيع التتويج ببطولات بدون وجود مدير فني لقيادة القلعة الحمراء. وخسر الاتحاد السكندري أمام الاهلي برباعية نظيفة في الجولة الثالثة من منافسات الدوري. في الجولة الثالثة من منافسات الدوري. وقال حسن خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة اون تايم سبورتس، " الأهلي يستطيع التتويج بالبطولات حتى لو عم حارث الذي بيدربه". وكان الاتحاد السكندري خسر امام الاهلي في نصف نهائي كأس مصر في أول الشهر الجاري. وتوج الأهلي بالثلاثية تحت قيادة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بعد رحيل رينيه فايلر.

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