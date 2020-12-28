حسام حسن يعلق على خسارة الاتحاد السكندري أمام الأهلي

تحدث حسام حسن مدرب نادي الاتحاد السكندري عن خسارة فريقه أمام الاهلي في الدوري الممتاز.

وخسر الاتحاد السكندري برباعية نظيفة امام الاهلي في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي " مباراة لها ظروف للنسيان اول ربع ساعة شكلنا كان كويس لكن غاب عننا التركيز في إنهاء الفرص مش بحب احمل اللاعيبة المسؤولية الخطأ يقع على الكل من أول انا لاخر لاعب كان عندنا مس

باص والأخطاء سهلة اللي تسببت في الأهداف الأهلي عنده مهاجمين استغلوا الفرص".

وأضاف " لعبت بتوازن لكن الأخطاء غيرت مجرى اللقاء استبدال مباراة إنبي بمواجهة الأهلي كان مفاجئ لنا وبالتأكيد له دور في الخسارة كنت بستعد للنبي فجأة اتغير متعملوش قرعة طالما المباريات بتبقى الشكل دا. ليه عملت قرعة احنا بنلعب من غير جمهور فمش

شايف سبب لعدم لعب القمة في وقتها".

وأكمل " احنا مش بنلعب في الشارع لازم المباريات مواعيدها تتحدد مواجهات الخماسي واللعب في الشارع بتتحدد يمعاد فما بالك دا دوري احنا متسألناش عن تغيير المباراة بينما الطرف التاني اتسأل لانه أقوى".

وأتم " احنا بنتعامل زي فرق الدرجة الثانية والثالثة اتمنى مزيد للاحترام على الجميع هل غيرت وجهة نظرك في موسيماني بعد الخسارة مرتين؟ مقولتش أن موسيماني لا يليق بالأهلى والكلام دا يسئ ليا انا بحترم كل المدربين مينفعش أقيم مدرب الرياضة تحتم عليا احترم المدرب الأجنبي وكل الزملاء".