الأهلي يمطر شباك الاتحاد برباعية ويفرط في إحراز رقم قياسي من الأهداف

حقق فريق الأهلي فوزا عريضا ومستحقا مكتسحا نظيره الإتحاد السكندري بأربعة أهداف نظيفة بستاد السلام بمدينة النهضة بالقاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

سجل الرباعية محمود كهربا وحسين الشحات ومحمد شريف وأكرم توفيق في الدقائق 17 و48 و60 و85.

ارتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط متصدرا قمة الدوري بفارق نقطة عن الجونة " الثاني"من 3 مباريات بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 4 نقاط في المركز العاشر.

جاء اللقاء من طرف واحد وظهر لاعبو الإتحاد دون المستوى ومن اقل المباريات في المواجهات بين الفريقين خاصة مع انفتاح الخطوط وعدم احترام سرعة وخبرة حامل اللقب ، واللعب بثلاث مدافعين فقط دون ارتداد جيد من لاعبي الوسط والرقابة والتمركز الجيد. ولولا سوء التوفيق والرعونة لحقق الاحمر رقما قياسيا من الأهداف.

الشوط الاول ..

بدأ الاهلي اللقاء مهاجما بحثا عن فوز مبكر من خلال تنوع هجماته من العمق والأطراف عن طريق محمود كهربا وحمدي فتحي واليو ديانج واكرم توفيق.

في الوقت الذى اعتمد فيه زعيم الثغر على المرتدات وانطلاقات خالد الغندور وكريم ممدوح ورزاق سيسيه ووجد خالد قمر وعمار حمدي صعوبات

هدف ملعوب ..

في الدقيقة 17 ومن هجمة سريعة خاطفة انطلق في هجمة عنترية طاهر محمد واقتحم دون اى مواجهة من لاعبي الاتحاد من بعد دائرة السنتر الى قرب منطقة الجزاء لكهربا وجد الأخير الطريق مفتوحا ليضع بسهولة على يمين الحارس " المسكين" محمد صبحي مسجلا هدف التقدم.

بعد الهدف استمرت المحاولات الحمراء مع وجود مساحات خلف دفاعات الاتحاد بسبب الرغبة في تعويض الهدف، ويسدد محمد شريف في يد الحارس صبحي وقبلها هجمة سكندرية سريعة من الغندور لعمار حمدي وتضيع الفرصة بسبب الرعونة والنقص العددي.

هدأ رتم اللقاء وأنحصرت الكرة في منتصف الملعب مع سيطرة حمراء وامتلاك للكرة والتحكم في الرتم هدوءا وهجوما، ويخطأ كريم ممدوح وتتهيئ الكرة لمحمد شريف يسدد مباشرة مع رد فعل جيد من الحارس صبحي وينقذ الموقف بإعجوبة.

يحاول الإتحاد من خلال عرضيات سريعة لم تصل للمهاجمين وجاءت سهلة في متناول يد الحارس محمد الشناوي.

الشوط الثاني ..

بدأ الأهلي بنفس طريقة الشوط الأول ، حيث ضغط

عل دفاعات المنافس ،مستغلا الثغرات الدفاعية الخلفية وسرعة لاعبيه خاصة حسين الشحات ومحمد شريف .

هدف سريع ..

في الدقيقة 48 ومن هجمة سريعة لوجود مساحات خالية في منطقة وسط الاتحاد لم يستطع حسام حسن في ايقاف هذه الثغرة وينظلق كهربا بسرعته من بعد دائرة السنتر بنفس طريقة الهدف الأول وينطلق ويمرر لحسين الشحات شبه المنفرد " يهوش" ويسدد بسهولة في سقف الشبكة في الزاوية البعيدة مسجلا الهدف الثاني.

استمرت المحاولات الحمراء رغم الدفع بالثنائي حسام عاشور وفوزي الحناوي بسبب عدم الانسجام بين لاعبي الاتحاد.

يخرج كهربا وشريف ويلعب مكانهما مروان محسن وصلاح محسن.

هدف ثالث ..

في الدقيقة 60 وبنفس السيناريو يمرر حسين الشحات لمحمد شريف يضع في المرمى دون اي ضغط او تمركز جيد بداية من خط الوسط الى الدفاع الذى لعب بثلاثة فقط سهلت مهمة اطراف الاهلي والعمق لوجود مساحات شاسعة مع عدم ارتداد لاعبي الوسط او ايقاف القادمين من الأمام.!

يجري موسيماني تغييرين أخرين بخروج الشحات وحمدي فتحي ويدفع بالثنائي وليد سليمان واحمد رمضان "بيكهام".

هدف رابع ..

في الدقيقة 85 ومن جملة ملعوبة ينفرد شريف وينقذ عطوة وترتد ومن عرضية برأسه معلول يهيئ لأكرم توفيق عند نقطة الجزاء- دون اى ضغط او رقابة- يسدد قوية بيسراه داخل المرمى مسجلا الهدف الرابع.

بعد الرابع انهار لاعبو الاتحاد وتسابق لاعبو الأهلي في اهدار الفرص السهلة من وليد سليمان وصلاح محسن وغيرهما.