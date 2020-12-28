تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

سقط فريق تشيلسي في فخ التعادل أمام أستون فيلا بالمباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .

وتقدم تشيلسي على أستون فيلا في الدقيقة 34 من الشوط الأول عن طريق اللاعب أوليفيه جيرو، ثم تعادل

أستون فيلا في الدقيقة 50 بهدف عن سجله اللاعب أنور الغازي .

بهذه النتيجة يرتفع رصيد تشيلسي إلى 26 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما ارتفع رصيد أستون فيلا إلى 26 نقطة أيضًا ولكن في المركز

الخامس بجدول الدوري بفارق الأهداف فقط عن البلوز .

ودخل تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من :

حارس المرمى: ميندي

الدفاع: تشيلويل - كريستينس - روديجر - أزبيليكويتا

الوسط: ماونت - جورجينيو - كانتي

الهجوم: بوليسيتش - جيرو – أودوي

بينما دخل أستون فيلا المباراة بتشكيل مكون من :

حارس المرمى: مارتينيز

الدفاع: تارجيت - كونسا - هوس - كاش

الارتكاز: ماكجين - لويز

الوسط: الغازي - جريليش – تراوري

خط الهجوم: واتكينز