شاهد.. إصابة "دامية" لثنائي الاتحاد السكندري في مباراة الأهلي

تعرض اثنين من لاعبي فريق الاتحاد السكندري لإصابة قوية أثناء المشاركة في مباراة الاتحاد السكندري أمام الأهلي والجارية الآن على ملعب استاد السلام في إطار مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .

وشهدت الدقيقة 65 صدام قوي بالرأس بين ثنائي

الاتحاد محمد عطوة و حسام عاشور في كرة هوائية مشتركة، وسقط الثنائي على أرض الملك وتوقفت المباراة لدقائق من أجل تلقي العلاج .

كما شهدت المباراة أيضًا تعرض نجم الأهلي طاهر محمد طاهر لإصابة

قوية في الضلوع، غادر على أثرها أرض الملعب وتم نقله إلى المستشفى من أجل إجراء أشعة على الضلوع لتحديد قوة الإصابة التي تعرض لها .

ومن المقرر أن تحسم الأشعة فترة غياب طاهر في ضوء قوة الإصابة التي تعرض لها .

ومازال الأهلي متقدمًا على الاتحاد بثلاثية دون رد بعد مرور 75 دقيقة من المباراة

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