الشباب السعودي يتفق مع أمرابط على ضمه حال رحيله عن النصر

أكدت تقارير صحفية أن نادي الشباب السعودي أنهى اتفاقه مع النجم المغربي نور الدين أمرابط بعقد يمتد لموسمين، حال فسخ اللاعب تعاقده مع نادي النصر، خلال الميركاتو الشتوي القادم .
وكانت الأنباء قد ترددت حول تفكير إدارة النصر في التخلص من خدمات اللاعب نور الدين أمرابط، بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة والبحث عن البديل المناسب لضمه
وأعلن النصر أمس إقالة المدير الفني روي فيتوريا بسبب تراجع نتائج الفريق بشكل كبير هذا الموسم، وتواجده في قاع جدول ترتيب الدوري والابتعاد عن المنافسة على اللقب بشكل كبير هذا الموسم .
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