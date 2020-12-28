نقل طاهر محمد طاهر إلى المستشفى بسبب إصابة قوية في الضلوع

غادر طاهر محمد طاهر جناح أيسر فريق الأهلي ملعب السلام متجهاً لأحد المستشفيات القريبة من أجل إجراء أشعة على الضلوع لتحديد قوة الإصابة التي تعرض لها في لقاء الاتحاد السكندري . التي تعرض لها في لقاء الاتحاد السكندري . واشتكى طاهر من كدمة قوية في الضلوع أجبرته على عدم استكمال لقاء الاتحاد السكندري المقام مساء اليوم الاثنين والمؤجل من الجولة الثالثة للدوري الممتاز . ومن المقرر أن تحسم الأشعة فترة غياب طاهر في ضوء قوة الإصابة التي تعرض لها .

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