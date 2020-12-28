اخبار مصر | رئيس الزمالك الجديد يُهنيء لاعبيه بالفوز على سموحة

حرص المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك على تهنئة الفريق الأول بالنادي بفوزه على مضيفه سموحة بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين باستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.
وقال عماد عبدالعزيز في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه إن الفوز جاء مصحوبًا بآداء طيب مشيدًا بالروح العالية الكبيرة التي ظهرت على جميع اللاعبين رغم الغيابات مشددًا على أن النتيجة جاءت عن جدارة واستحقاق.
وأضاف أنه يتمني التوفيق للفريق في المباريات المقبلة بداية من مباراة إنبي السبت المقبل بالجولة الخامسة بالدوري الممتاز في ظل سعي الفريق الدائم لتحقيق نتائج طيبة وحصد اللقب هذا الموسم.
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