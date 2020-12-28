تأجيل مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي بسبب كورونا 

أعلن نادي إيفرتون الإنكليزي أن مباراته مع مانشستر سيتي التي كانت مقررة الليلة ضمن المرحلة 16 من الدوري الإنكليزي تأجلت بسبب اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا داخل نادي مان سيتي.



بدوره قال سيتي "بناء على نصيحة طبية مشددة، قررت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز، وبعد استشارة الناديين، أن تؤجل المباراة".



ويحتل سيتي المركز السادس بـ26 نقطة بفارق 6 نقاط عن ليفربول حامل اللقب والمتصدر بعد 15 مرحلة، فيما يتخلف إيفرتون عن "الحمر" بفارق ثلاث نقاط في المركز الثاني.



وكشف فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا عن ظهور أربع حالات إيجابية يوم عيد الميلاد تعود للمدافع كايل ووكر والجناح البرازيلي غابريال جيزوس وعاملين في طواقم الفريق.



وتابع "بعد الجولة الأخيرة من اختبارات كوفيد-19، تبين للنادي العديد من الحالات الإيجابية، إضافة الى الأربع التي ظهرت يوم عيد الميلاد".



واعتبر أنه "مع تعرض سلامة الفقاعة للخطر، كانت هناك مخاطرة بإمكانية أن ينتشر الفيروس بشكل أكبر بين أعضاء الفريق، الطاقم وربما أبعد من ذلك".



وسيغلق نتيجة ذلك مركز التمارين الخاص بالفريق "لفترة غير محددة" مع إخضاع اللاعبين والعاملين في النادي لمزيد من الاختبارات قبل إعادة فتحه.



ومن المقرر أن يحل سيتي ضيفاً على تشيلسي الأحد المقبل في المرحلة السابعة عشرة.



وهي المرة الثانية التي يتم فيها إرجاء مباراة في الدوري الممتاز هذا الموسم بسبب "كوفيد-19"، بعد لقاء استون فيلا ونيوكاسل في وقت سابق من الشهر الحالي بسبب إصابات في صفوف الأخير.

"الأولوية لصحة اللاعبين والموظفين"

وأشارت رابطة الدوري الممتاز في بيان إلى أن القرار بإرجاء لقاء سيتي ومضيفه إيفرتون اتخذ كإجراء "احترازي"، معربة عن ثقتها بأن البروتوكولات الصحية المطبقة من أجل تجنب انتشار الفيروس، تعطي ثمارها رغم الارتفاع الحاد بعدد الحالات الإيجابية في إنكلترا.



وتابعت "تقدم مانشستر سيتي بطلب إلى رابطة الدوري الممتاز اليوم لإعادة جدولة المباراة بسبب ارتفاع الحالات الإيجابية بفيروس كوفيد-19 في النتائج التي حصل عليها النادي هذا الصباح، إضافة الى الحالات التي سجلت يوم عيد الميلاد".



وأقرت الرابطة أن "هذا الارتفاع تسبب بحالة عدم يقين وحصل مجلس رابطة الدوري على توصية طبية بضرورة أن تؤجل المباراة. وافق المجلس على تأجيل المباراة كإجراء احترازي، وستجرى المزيد من الاختبارات غدا. اتخذ القرار مع إعطاء الأولوية لصحة اللاعبين والموظفين".



وتابعت "رابطة الدوري الممتاز تواصل ثقتها الكاملة في بروتوكولاتها وقواعدها، والطريقة التي تطبقها جميع الأندية".



وإدراكاً منه بخطر هذا الفيروس، شدد غوارديولا بعد فوز الأحد على نيوكاسل 2-صفر بأن صحة لاعبيه تبقى الأولوية.



وأوضح الإسباني "ما نريده ألا يتدهور الوضع الصحي لغابريال وكايل، وألا تكون هناك معاناة من العوارض وأن تمر عليهما هذه الأيام الثمانية-العشرة من عوارض صعبة".



تابع "كوفيد هنا. ليس هنا في مانشستر سيتي وحسب، بل في كافة أنحاء العالم ويهاجم بشراسة، لهذا السبب علينا توخي الحذر. ما نريده في الأيام القليلة المقبلة ألا يعاني اللاعبان من العوارض والتعافي".