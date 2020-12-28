شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو البلدية يقررون مقاطعة التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر لاعبوا بلدية المحلة عدم أداء التدريبات وذلك اعتراضاً علي موقف الإدارة بسبب عدم صرف المستحقات المالية . وقرر اللاعبين جمع متعلقاتهم والرحيل وعدم خوش التدريبات وتقديم شكوي لاتحاد الكرة لفسخ التعاقد بسبب عدم صرف مقدمات العقود والاقساط الشهرية . وكان لمبة المحلة قد تعادل اليوم مع الأوليمبي بهدف لمثله في الجولة السادسة بدوري القسم الثاني . الوضع في مصر

اصابات 132,541

تعافي 110,015

وفيات 7,405

كانت هذه تفاصيل خبر لاعبو البلدية يقررون مقاطعة التدريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.