شكرا لقرائتكم خبر عن كمونة مهاجمًا مصطفي محمد: ليست هذه هى الطريقة المثالية للعب فى الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة، نجم النادي الأهلي السابق، أنه يجب أن يطالب مصطفي محمد برحيله للإحتراف الأوروبي بطريقة جيدة، موضحًا أنه لا يوجد لاعب يطلب تحقيق حلمه بالجلوس في المنزل ليست هذه هى الطريقة المثالية.

وقال كمونة في تصريحات لاستاد «المصري اليوم» مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «عقليات اللاعبين المصريين مختلفة تماماً عن أوروبا، ولا يوجد لاعب يتمرد على ناديه ويجلس في المنزل، يجب أن يخوض التدريبات ومن ثم يقوم بحل مشاكله مع مسؤولي النادي».

وأضاف: «من حق مصطفي محمد الخروج للإحتراف ولكن بطريقة مناسبة ومن حق نادي الزمالك أن يوافق على العرض أو يرفضه».