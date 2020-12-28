شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر سيتي يخطف نقطة من أنياب كريستال بالاس في البريمرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل هارفي بارنز، لاعب ليستر سيتي، هدفًا متأخرًا ليقود فريقه للتعادل (1-1) مع مضيفه كريستال بالاس اليوم الإثنين، ليتقدم للمركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وكاد ليستر، أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 18 من ركلة جزاء بعد أن عرقل جيمس تومكينز منافسه لوك توماس في المنطقة، لكن كليتشي إيهيناتشو أهدر الفرصة.

وتقدم بالاس قبل مرور ساعة بعد أن لعب أندروس تاونسند تمريرة عرضية ليضعها ويلفريد زاها في الشباك من زاوية ضيقة لتمر من الحارس كاسبر شمايكل.وسجل بارنز هدفه الثاني في مباراتين قبل 7 دقائق من النهاية بتسديدة منخفضة من عند حافة المنطقة.

وتقدم ليستر للمركز الثاني متساويًا في النقاط مع إيفرتون الذي لن يلعب في وقت لاحق اليوم بعد أن تأجلت مباراته على ملعبه أمام مانشستر سيتي بسبب ظهور حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 في صفوف سيتي.