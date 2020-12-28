شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: جيل الزمالك الحالي لم يحقق بطولة الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق السيد، نجم نادي الزمالك السابق، أنه يحترم الجيل الحالي من لاعبي القلعة البيضاء نظرا لما يمتلكوا من إمكانيات فنية رائعة.
وقال السيد في تصريحات لاستاد «المصري اليوم» مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «أحترم لاعبي الزمالك للغاية وإمكانياتهم ولكن لم يحققوا بطولة دروي عام حتى الآن مع الفريق الأبيض، اكسب بطولة الدوري ثم ارحل عن النادي».
وأضاف: «يجب على مصطفي محمد أن يمنح الزمالك القيمة المادية التي يستحقها ثم يرحل عن النادى لتحقيق حلم إحترافه».
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