شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد يفتح النار على مصطفي محمد: احترم شعار الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق السيد، نجم نادي الزمالك السابق، أنه مع مطالبة مصطفي محمد، مهاجم الفريق الأبيض، بالرحيل للإحتراف الأوروبي ولكن يجب أن تكون بطريقة محترمة ومحترفة.
وقال السيد في تصريحات لاستاد «المصري اليوم» مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «مصطفي محمد كان طاير من الفرحة عندما وقع عقد مع الزمالك، والأبيض سبب في صناعة اسم اللاعب وتلميعه، لا يجب أن يلوي اللاعب دراع نادي الزمالك».
وأضاف: «وجود مصطفي محمد مع الزمالك جعله يتلقي عروض احتراف، يجب أن يحترم شعار الزمالك وجماهيره ثم يرحل لتحقيق حلمه».
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