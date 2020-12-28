رقم مميز لـ اوليفييه جيرو امام استون فيلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020

تمكن نجم نادي ​تشيلسي​ ​أوليفييه جيرو​ من تحقيق رقماً مميزاً بعد الهدف الذي احرز في المباراة التي تجمع البلوز امام نظيره ​أستون فيلا​، والتي تلعب في إطار مواجهات الجولة الـ 16 من عمر ​الدوري الإنكليزي الممتاز​ على ملعب ستامفورد بريدج.



وحقق جيرو بذلك الهدف رقمًا تهديفيًا مميزًا للغاية خلال مواجهاته أمام أستون فيلا، حيث سجل الدولي الفرنسي في كل المباريات السبعة الأخيرة التي لعبها مع تشيلسي أمام أستون فيلا في البريمييرليغ.

ولم يسجل جيرو أهدافًا على أي فريق لعب أمامه في الدوري الإنكليزي الممتاز عبر مسيرته الكروية في المسابقة مع تشيلسي ومن قبله أرسنال، أكثر من أستون فيلا بواقع تسعة أهداف.