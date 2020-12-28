رومانو: لهذا السبب رفض مانشستر يونايتد التعاقد مع نجم الريال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020

اكد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن ادارة نادي ​مانشستر يونايتد​ رفضت التعاقد مع لاعب نادي ​ريال مدريد​ ​لوكا يوفيتش​ في الميركاتو الصيفي الماضي.



وفي حديث له، قال رومانو: "تم عرض لوكا يوفيتش على مانشستر يونايتد في ايلول الماضي، لكن النادي الإنكليزي رفض التوقيع معه، لقد فضّل التوقيع مع إدينسون كافاني في صفقة انتقال حر".

وأضاف: إذا وصل عرض كبير، سيبيع ريال مدريد لوكا يوفيتش في الميركاتو الشتوي".

يذكر ان يوفيتش لم ينجح في الفوز بمكانه في تشكيلة المدرب زين الدين زيدان، في ظل المنافسة مع النجم كريم بنزيما.