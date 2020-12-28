- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رومانو: لهذا السبب رفض مانشستر يونايتد التعاقد مع نجم الريال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020
اكد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن ادارة نادي مانشستر يونايتد رفضت التعاقد مع لاعب نادي ريال مدريد لوكا يوفيتش في الميركاتو الصيفي الماضي.
وفي حديث له، قال رومانو: "تم عرض لوكا يوفيتش على مانشستر يونايتد في ايلول الماضي، لكن النادي الإنكليزي رفض التوقيع معه، لقد فضّل التوقيع مع إدينسون كافاني في صفقة انتقال حر".
وأضاف: إذا وصل عرض كبير، سيبيع ريال مدريد لوكا يوفيتش في الميركاتو الشتوي".
يذكر ان يوفيتش لم ينجح في الفوز بمكانه في تشكيلة المدرب زين الدين زيدان، في ظل المنافسة مع النجم كريم بنزيما.
كانت هذه تفاصيل خبر رومانو: لهذا السبب رفض مانشستر يونايتد التعاقد مع نجم الريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.