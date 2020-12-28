مدرب الزمالك: ميسي ورونالدو لن يستطيعا اللعب في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020

إنتقد مدرب ​الزمالك​، ​جايمي باتشيكو​ سوء أرضية الملاعب في مصر مشيداً في الوقت عينه بأداء لاعبيه عقب الفوز 2-0 على ​سموحة​ ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



وأوضح باتشيكو بعد اللقاء: "هناك إمكانيات كبيرة في مصر ولكن هناك مشكلة في الملاعب، حتى لو ميسي ورونالدو في مصر لن يستطيعا اللعب بشكل جيد بسبب الملاعب".

وأضاف: "فريق سموحة جيد جداً، لم يخسر أي مباراة، ولعبوا بأسلوب جيد، ولكننا لعبنا على الفوز اليوم، وحصدنا الثلاثة نقاط".

وتابع: "في البرتغال يقولون إنه في بعض الأحيان علينا اللعب بملابس العمال وليس بالملابس الرسمية، وهناك عوامل من الوارد أن نظهر من خلالها بشكل غير جيد، ولكن في النهاية نلعب على الفوز".

وختم باتشيكو: "سعيد من أداء المجموعة بالكامل في مباراة اليوم، وحميد أحداد نجح في تقديم أداء جيد، سعداء من إمكانياته رغم عدم تسجيله".