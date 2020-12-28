- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سانتو: مواجهة مانشستر يونايتد لن تكون سهلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020
اشار مدرب نادي وولفرهامبتون نونو سانتو الى صعوبة مواجهة فريقه أمام مانشستر يونايتد ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.
وخلال تصريحات له، قال سانتو: "الجدول الزمني متطلب للغاية من الجميع، ليس هناك الكثير من الوقت للتعافي، ولكن ما نفعله الآن هو العثور الوقت المناسب للتعافي بشكل جيد، اليوم الاثنين سنستعد للمباراة والتنافس في أولد ترافورد".
وأضاف: "ستكون الأمور صعبة للغاية، لكن المؤشرات جيدة، دعونا نرى تقييم اللاعبين وسنقرر من سنبدأ به ".
واختتم: "نحن نعتمد على لاعبينا لتطوير المهام على أرض الملعب، إنها مباراة يمكن أن يحدث خلالها أي شيء".
كانت هذه تفاصيل خبر سانتو: مواجهة مانشستر يونايتد لن تكون سهلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.