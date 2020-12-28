سانتو: مواجهة مانشستر يونايتد لن تكون سهلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020

اشار مدرب نادي ​وولفرهامبتون​ ​نونو سانتو​ الى صعوبة مواجهة فريقه أمام ​مانشستر يونايتد​ ضمن منافسات ​الدوري الإنكليزي الممتاز​.



وخلال تصريحات له، قال سانتو: "الجدول الزمني متطلب للغاية من الجميع، ليس هناك الكثير من الوقت للتعافي، ولكن ما نفعله الآن هو العثور الوقت المناسب للتعافي بشكل جيد، اليوم الاثنين سنستعد للمباراة والتنافس في أولد ترافورد".

وأضاف: "ستكون الأمور صعبة للغاية، لكن المؤشرات جيدة، دعونا نرى تقييم اللاعبين وسنقرر من سنبدأ به ".

واختتم: "نحن نعتمد على لاعبينا لتطوير المهام على أرض الملعب، إنها مباراة يمكن أن يحدث خلالها أي شيء".