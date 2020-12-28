بارنز: إنها فرصة ضائعة بالنسبة لنا ونشعر بخيبة أمل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020

أعرب لاعب نادي ​ليستر سيتي​ ​هارفي بارنز​ عن خيبة أمله بالتعادل 1-1 مع ​كريستال بالاس​ ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الانكليزي الممتاز.



وصرح بارنز عقب اللقاء: "نشعر بخيبة أمل، إنها فرصة ضائعة بالنسبة لنا، خاصة بالنظر إلى النتيجتين الأخيرتين، أهدرنا بعض الفرص، لدينا الكثير من العمق والجودة في الفريق، الجميع مستعدون للمشاركة، لذا فإن التغييرات التي أجريناها ليست عذراً".

وأضاف: "نريد الحفاظ على نظافة شباكنا، أنا سعيد للغاية بتسجيلي هدف، حاولت العمل فقط في المساحة المتوافرة أمامي ثم سددت الكرة".

وختم بارنز: "الأهداف هي ما أحتاج لإضافتها إلى لعبتي، كمهاجم تحتاج إلى أكبر عدد ممكن من الأهداف، هكذا تفوز بالمباريات".