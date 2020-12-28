559 متسابقا يتنافسون في داكار السعودية 2021

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما يبلغ عدد المشاركين 559 متسابقا من 49 دولة مختلفة، وصل عدد من المتسابقين العالميين الذين يستعدون للمشاركة في رالي داكار السعودية 2021 إلى جدة، استعدادا لخوض غمار السباق العالمي الشهير الذي سيقام للمرة الثانية على أراضي المملكة، خلال الفترة من 3-15 يناير المقبل 2021م. وكشفت اللجنة المنظمة للرالي أخيرا عن تفاصيل المسار الجديد كليا لرالي داكار السعودية 2021، والذي سينطلق من محافظة جدة، ليقطع مسافة تبلغ 7646 كم، بطول وعرض صحراء وتضاريس المملكة، مرورا ببيشة ووادي الدواسر، ثم الرياض وبريدة وحائل وسكاكا ونيوم والعلا وينبع، وصولا إلى خط النهاية في جدة مرة أخرى في 15 يناير المقبل، ويتخلل السباق يوم راحة للسائقين والفرق المشاركة في 9 يناير بمدينة حائل.

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