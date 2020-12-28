شكرا لقرائتكم خبر الإصابات لا تتوقف في الاتحاد منذ 63 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​ضرب فريق نادي الاتحاد موعدا جديدا مع إصابات الملاعب من خلال تعرض أربعة من لاعبيه لإصابات متنوعة عقب انقضاء الكلاسيكو الذي جمعه بنظيره الهلال ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت الضربة الموجعة للفريق إصابة اللاعب أحمد حجازي والذي أعاد لخط الدفاع الثقة والتوهج منذ أول لقاء شارك فيه في مواجهة الأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري، حيث شعر اللاعب بآلام يحتاج على إثرها للعلاج والراحة ومتابعة حالته بشكل منتظم لحين اختيار الوقت المناسب من قبل الجهاز الطبي للمشاركة في التدريبات الجماعية، في حين سيغيب لاعب الوسط المتقدم عبد العزيز البيشي لمدة أسبوعين بسبب الإصابة العضلية.

فيما يستطيع الثنائي مهند الشنقيطي وحمدان الشمراني العودة للتدريبات بعد خضوعهم لجلسات علاجية بسيطة.

وكان الفريق، بدأ معاناته من الإصابات منذ الجولة الثانية من الدوري حينما واجه فريق الفتح، وفي الجولة الثالثة فقد لاعبه فهد المولد بسبب الإصابة في العضلة الخلفية واستمر غيابه 51 يوما.

ومنذ 24 أكتوبر والإصابات لا تتوقف سواء ما يتعرض له اللاعبون في التدريبات أو اللقاءات الرسمية وبشكل غير منقطع.

ميدانيا عاود الفريق تدريباته أمس بعد أن منح اللاعبين راحة لمدة يوم عقب مواجهة الهلال، حيث كانت التدريبات استرجاعية للاعبين الأساسيين، وسيبدأ الفريق اليوم استعداداته الفعلية لمواجهة الباطن ضمن لقاءات الجولة الـ11.

​من جهة أخرى أفادت صحيفة sportime اليونانية أن ثيودوروس كاريبيديس رئيس نادي اريس اليوناني أجرى اتصالات لبحث كيفية وإمكانية التعاقد مع مهاجم فريق الاتحاد ألكسندر بريجوفيتش.