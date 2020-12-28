انطلاق سباقات الهجن لمهرجان الملك عبدالعزيز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس الأول سباقات الهجن ضمن النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز، وذلك على ميدان رماح للهجن، لفترتين صباحية ومسائية مدة خمسة أيام بـ164 شوطا، بمشاركة نحو 2000 مطية.

وأكد رئيس اللجان في الاتحاد السعودي للهجن محمود البلوي، أن انطلاقة سباقات الهجن بالنسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في ميدان رماح، جرت كما خطط لها من حيث التنظيم والالتزام بالمواعيد المحددة مسبقا.

وأضاف، كانت الانطلاقة من خلال 46 شوطا لفئة «حقايق» مسافة 4 كلم، أقيم 26 منها «بكار وقعدان» في الفترة الصباحية، و20 شوطا مسائية مقسمة 10 أشواط «مفتوح»، و10 أشواط «عام».