شكرا لقرائتكم خبر انطلاق سباقات الهجن لمهرجان الملك عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد رئيس اللجان في الاتحاد السعودي للهجن محمود البلوي، أن انطلاقة سباقات الهجن بالنسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في ميدان رماح، جرت كما خطط لها من حيث التنظيم والالتزام بالمواعيد المحددة مسبقا.وأضاف، كانت الانطلاقة من خلال 46 شوطا لفئة «حقايق» مسافة 4 كلم، أقيم 26 منها «بكار وقعدان» في الفترة الصباحية، و20 شوطا مسائية مقسمة 10 أشواط «مفتوح»، و10 أشواط «عام».
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