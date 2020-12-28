8 دوافع حول طلاق فيتوريا من النصر

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وأبانت المصادر أن إدارة النصر نجحت في التوصل مع فيتوريا للتسوية بطريقة ترضي كل الأطراف قبل أن يكون على طاولة النصر عدد من الأسماء التي ستخلف البرتغالي فيتوريا، من بينهم مدرب الاتحاد السابق ونادي وست بروميتش البيون الكرواتي سلافين بيلتيش، الذي تمت إقالته قبل أسابيع، في حين تفضل إدارة النصر بالمقام الأول انتداب مدرب لم يسبق له خوض تجربة في الدوري السعودي، ومن بينهم المدرب الدينماركي مايكل لاودروب.وكانت إدارة النصر تنوي إقالة المدرب فيتوريا عقب خسارة الفريق أمام الأهلي 2 - 1 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أنها لم تتوصل إلى اتفاق حول آلية فسخ العقد، ومنحته فرصة حتى مباراة ضمك لتتخذ أخيرا قرار الإقالة بعد التواصل مع أعضاء شرف النصر وقناعتهم بعدم جدوى بقائه.
من جهة أخرى أشرف المدرب الكرواتي ألين هورفات على تدريبات النصر استعدادا لمنازلة الفيصلي ضمن الجولة 11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانضم للفريق عبدالمجيد الصليهم الذي بات جاهزا لخوض المباريات عقب تشافيه من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية نتيجة التمزق، وسيكون على مقاعد البدلاء تمهيدا لمشاركته تدريجيا.
8 أسباب أسفرت عن إقالة فيتوريا:
- تلقي النصر 6 خسائر من أصل 10 في الدوري، واحتلاله المركز 15 حتى الآن للمرة الأولى في تاريخ النادي
- خسارة الهدف الاستراتيجي الأول لإدارة صفوان السويكت، بالخروج من دوري أبطال آسيا
- عدم الجدية في العودة للمنافسة بفرض مزيد من الانضباطية على اللاعبين، وذلك بإقامة تدريبات صباحية ورفع المعدل اللياقي
- تعدد الإصابات العضلية لمعظم لاعبي الفريق الأول
- فقدان الحلول الهجومية للفريق أثناء المباريات رغم وفرة النجوم وتلبية رغبات المدرب بالتعاقد مع 14 لاعبا محليا
- ترغب إدارة النصر بإحداث صدمة معنوية وانتشال نفسي للاعبين لإنقاذ الفريق ووضع حد لمسلسل نزيف النقاط
- فقدان الثقة بالمدرب فيتوريا من قبل منظومة النصر ككل إدارة ولاعبين وجماهير
- ضبابية مستقبل النصر في قادم الاستحقاقات
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