8 دوافع حول طلاق فيتوريا من النصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أعلن رئيس النصر صفوان السويكت عبر حسابه الشخصي في تويتر إقالة المدرب فيتوريا بالتراضي، وتعيين مدرب شباب النصر المدرب الكرواتي ألين هورفات مديرا فنيا للفريق الأول موقتا، إلى جانب استحداث إدارة لقياس الأداء الفني تضم في عضويتها مستشارا فنيا سعوديا ومستشارا فنيا أجنبيا وضمهم للجهاز الفني، علمت «مكة» من مصادر أن إدارة النصر لم تفاوض حتى الآن المدرب الروماني دان بتريسكو الذي وصل أخيرا لدبي.

وأبانت المصادر أن إدارة النصر نجحت في التوصل مع فيتوريا للتسوية بطريقة ترضي كل الأطراف قبل أن يكون على طاولة النصر عدد من الأسماء التي ستخلف البرتغالي فيتوريا، من بينهم مدرب الاتحاد السابق ونادي وست بروميتش البيون الكرواتي سلافين بيلتيش، الذي تمت إقالته قبل أسابيع، في حين تفضل إدارة النصر بالمقام الأول انتداب مدرب لم يسبق له خوض تجربة في الدوري السعودي، ومن بينهم المدرب الدينماركي مايكل لاودروب.

وكانت إدارة النصر تنوي إقالة المدرب فيتوريا عقب خسارة الفريق أمام الأهلي 2 - 1 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أنها لم تتوصل إلى اتفاق حول آلية فسخ العقد، ومنحته فرصة حتى مباراة ضمك لتتخذ أخيرا قرار الإقالة بعد التواصل مع أعضاء شرف النصر وقناعتهم بعدم جدوى بقائه.

من جهة أخرى أشرف المدرب الكرواتي ألين هورفات على تدريبات النصر استعدادا لمنازلة الفيصلي ضمن الجولة 11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانضم للفريق عبدالمجيد الصليهم الذي بات جاهزا لخوض المباريات عقب تشافيه من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية نتيجة التمزق، وسيكون على مقاعد البدلاء تمهيدا لمشاركته تدريجيا.

8 أسباب أسفرت عن إقالة فيتوريا: