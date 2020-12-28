كورونا في صفوف مانشستر سيتي يرجىء مواجهته مع إيفرتون

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لندن: أرجئت المباراة المقررة الإثنين بين مانشستر سيتي ومضيفه إيفرتون في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وذلك بسبب النتائج الإيجابية العديدة بفيروس كوفيد-19 في صفوف الأول بحسب ما أعلن في بيان.

وقال سيتي "بناء على نصيحة طبية مشددة، قررت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز، وبعد استشارة الناديين، أن تؤجل المباراة".

ويحتل سيتي المركز السادس بـ26 نقطة بفارق 6 نقاط عن ليفربول حامل اللقب والمتصدر بعد 15 مرحلة، فيما يتخلف إيفرتون عن "الحمر" بفارق ثلاث نقاط في المركز الثاني.

وكشف فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا عن ظهور أربع حالات إيجابية يوم عيد الميلاد تعود للمدافع كايل ووكر والجناح البرازيلي غابريال جيزوس وعاملين في طواقم الفريق.

وتابع "بعد الجولة الأخيرة من اختبارات كوفيد-19، تبين للنادي العديد من الحالات الإيجابية، إضافة الى الأربع التي ظهرت يوم عيد الميلاد".

واعتبر أنه "مع تعرض سلامة الفقاعة للخطر، كانت هناك مخاطرة بإمكانية أن ينتشر الفيروس بشكل أكبر بين أعضاء الفريق، الطاقم وربما أبعد من ذلك".

وسيغلق نتيجة ذلك مركز التمارين الخاص بالفريق "لفترة غير محددة" مع إخضاع اللاعبين والعاملين في النادي لمزيد من الاختبارات قبل إعادة فتحه.

ومن المقرر أن يحل سيتي ضيفا على تشلسي الأحد المقبل في المرحلة السابعة عشرة.

وهي المرة الثانية التي يتم فيها إرجاء مباراة في الدوري الممتاز هذا الموسم بسبب "كوفيد-19"، بعد لقاء استون فيلا ونيوكاسل في وقت سابق من الشهر الحالي بسبب إصابات في صفوف الأخير.

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