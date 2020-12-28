شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف روقا: معزولون عن أزمات الزمالك وتركيزنا فى الملعب لحصد البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمد أشرف، روقا لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن سعادته بتحقيق الفوز على سموحة بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الثالثة للدورى، ليرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 7 نقاط فى المركز الثانى مؤقتا بجدول المسابقة، بينما تجمد رصيد الموج الأزرق عند 5 نقاط فى المركز الثامن.

وقال روقا، فى تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2"، إن مسئولى الزمالك وأيمن يونس رئيس اللجنة التنفيذية لقطاعات كرة القدم بالنادى، وعبد الحليم على، يبذلون قصارى جهدهم لعزل الفريق الكروى عن الأزمات الإدارية التى يمر بها الزمالك فى الوقت الحالى.

وأضاف أشرف روقا، أن لاعبى الزمالك يركزون داخل الملعب فقط، وهدفهم تحقيق الفوز لحصد لقب الدورى فى نهاية المشوار، مشيرًا إلى أن الفريق على قلب رجل واحد، متمنيًا عودة طارق حامد للمشاركة.

وعن تراجع مستوى الزمالك فى الشوط الثانى أمام سموحة، أكد محمد أشرف روقا أن هذا التراجع أمر طبيعى خاصة أن الفريق لم يخض أى مباريات منذ فترة، وكانت آخر مباراة أمام بيراميدز.